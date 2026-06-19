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Pollution à l'ozone : circulation différenciée et vitesse réduite en Île-de-France


Publié le Vendredi 19 Juin 2026 à 12:10

En raison d'un épisode durable de pollution à l'ozone, la circulation différenciée est activée ce vendredi en Île-de-France. Les véhicules Crit'Air 3, 4, 5 et non classés sont interdits dans le périmètre de l'A86, tandis que les vitesses sont abaissées sur l'ensemble du réseau routier régional.



La vitesse est abaissée de 20 km/h sur certains axes - Illustration © infonormandie
La vitesse est abaissée de 20 km/h sur certains axes - Illustration © infonormandie
Face à un épisode persistant de pollution à l'ozone, le préfet de Police de Paris a décidé de renforcer les mesures de restriction de circulation dans toute l'Île-de-France ce vendredi 19 juin.

Depuis 5h30 et jusqu'à 23h59 au minimum, seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86, cette dernière restant exclue du dispositif. Les véhicules classés Crit'Air 3, 4, 5 ou non classés sont interdits de circulation, sauf dérogations prévues par la réglementation.

Vitesse abaissée sur les grands axes

Des limitations de vitesse temporaires sont également instaurées afin de réduire les émissions polluantes :
  • 110 km/h au lieu de 130 km/h sur les autoroutes concernées ;
  • 90 km/h au lieu de 110 km/h sur les voies rapides et autoroutes concernées ;
  • 70 km/h au lieu de 90 km/h sur les axes habituellement limités à 90 km/h ainsi que sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h.
Les autorités rappellent que ces restrictions s'appliquent sans préjudice de limitations de vitesse plus contraignantes déjà en vigueur localement.

Poids lourds contraints de contourner la région

Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit doivent obligatoirement emprunter la rocade francilienne afin d'éviter la traversée de l'agglomération parisienne.

Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à la décision officielle de leur levée, en fonction de l'évolution de la qualité de l'air.

 


Tags : controunement, Île-de-France, ozone, pollution, vignette Crit'Air, vitesse


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