Pollution à l'ozone : circulation différenciée et vitesse réduite en Île-de-France

Face à un épisode persistant de pollution à l'ozone, le préfet de Police de Paris a décidé de renforcer les mesures de restriction de circulation dans toute l'Île-de-France ce vendredi 19 juin.



Depuis 5h30 et jusqu'à 23h59 au minimum, seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86, cette dernière restant exclue du dispositif. Les véhicules classés Crit'Air 3, 4, 5 ou non classés sont interdits de circulation, sauf dérogations prévues par la réglementation.