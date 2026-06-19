Pollution à l'ozone : circulation différenciée et vitesse réduite en Île-de-France

Face à un épisode persistant de pollution à l'ozone, le préfet de Police de Paris a décidé de renforcer les mesures de restriction de circulation dans toute l'Île-de-France ce vendredi 19 juin.
Depuis 5h30 et jusqu'à 23h59 au minimum, seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86, cette dernière restant exclue du dispositif. Les véhicules classés Crit'Air 3, 4, 5 ou non classés sont interdits de circulation, sauf dérogations prévues par la réglementation.
Depuis 5h30 et jusqu'à 23h59 au minimum, seuls les véhicules disposant d'une vignette Crit'Air 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86, cette dernière restant exclue du dispositif. Les véhicules classés Crit'Air 3, 4, 5 ou non classés sont interdits de circulation, sauf dérogations prévues par la réglementation.
Vitesse abaissée sur les grands axes
Des limitations de vitesse temporaires sont également instaurées afin de réduire les émissions polluantes :
- 110 km/h au lieu de 130 km/h sur les autoroutes concernées ;
- 90 km/h au lieu de 110 km/h sur les voies rapides et autoroutes concernées ;
- 70 km/h au lieu de 90 km/h sur les axes habituellement limités à 90 km/h ainsi que sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h.
Poids lourds contraints de contourner la région
Les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit doivent obligatoirement emprunter la rocade francilienne afin d'éviter la traversée de l'agglomération parisienne.
Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à la décision officielle de leur levée, en fonction de l'évolution de la qualité de l'air.
Ces mesures resteront en vigueur jusqu'à la décision officielle de leur levée, en fonction de l'évolution de la qualité de l'air.