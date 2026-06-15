Yvelines : des bidons d’essence et du matériel de siphonnage saisis dans leur voiture

Publié le Lundi 15 Juin 2026 à 10:29

Les suspects ont été arrêtés dans lae courant de la nuit passée au Chesnay-Rocquencourt, dans les Yvelines. Des bidons d’essence et du matériel pouvant servir à siphonner des véhicules ont été découverts lors d’un contrôle de police..



Un simple contrôle routier a conduit les policiers à interpeller quatre hommes soupçonnés de préparer ou d’avoir commis des vols de carburant, dans la nuit de dimanche à lundi au Chesnay-Rocquencourt.



Il était environ 3h10 lorsque les forces de l’ordre ont intercepté un véhicule occupé par quatre personnes. À l’intérieur, les policiers ont découvert plusieurs bidons d’essence ainsi que du matériel permettant de siphonner le carburant de véhicules.

Quatre hommes de 24 à 56 ans Les quatre occupants ont été interpellés et conduits devant un officier de police judiciaire pour être entendus sur l’origine du matériel et les faits qui leur sont reprochés.



Les suspects sont quatre hommes âgés de 24, 30, 33 et 56 ans. Trois d’entre eux sont sans domicile fixe, tandis que le quatrième est domicilié au Pecq. Le véhicule contrôlé a été pris en charge par le garage de permanence.

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