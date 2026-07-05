A14 : la sortie Chambourcy fermée plus d’un mois dans le sens Rouen-Paris

La Sanef poursuit ses travaux de transformation du péage en flux libre sur l’axe Paris-Normandie. À partir de ce lundi 6 juillet, la bretelle de sortie Chambourcy/Saint-Germain-en-Laye, sur l’autoroute A14, sera fermée dans le sens Rouen vers Paris.



Cette fermeture concernera la bretelle n°6a, 24h/24 et 7j/7, jusqu’au 14 août. L’opération doit permettre l’avancée du chantier tout en garantissant la sécurité des automobilistes et des équipes mobilisées sur place.