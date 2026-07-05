A14 : la sortie Chambourcy fermée plus d’un mois dans le sens Rouen-Paris

La Sanef poursuit ses travaux de transformation du péage en flux libre sur l’axe Paris-Normandie. À partir de ce lundi 6 juillet, la bretelle de sortie Chambourcy/Saint-Germain-en-Laye, sur l’autoroute A14, sera fermée dans le sens Rouen vers Paris.
Cette fermeture concernera la bretelle n°6a, 24h/24 et 7j/7, jusqu’au 14 août. L’opération doit permettre l’avancée du chantier tout en garantissant la sécurité des automobilistes et des équipes mobilisées sur place.
Cette fermeture concernera la bretelle n°6a, 24h/24 et 7j/7, jusqu’au 14 août. L’opération doit permettre l’avancée du chantier tout en garantissant la sécurité des automobilistes et des équipes mobilisées sur place.
Déviation par Poissy
Un itinéraire de déviation sera mis en place. Les conducteurs devront emprunter la sortie précédente, celle de Poissy-Orgeval, numérotée 7.
La Sanef invite les usagers à s’informer avant leur trajet, notamment via Radio Sanef 107.7, le site autoroutes.sanef.com ou son service clients au 09 708 08 709. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
La Sanef invite les usagers à s’informer avant leur trajet, notamment via Radio Sanef 107.7, le site autoroutes.sanef.com ou son service clients au 09 708 08 709. Les dates et horaires restent susceptibles d’être modifiés en cas d’aléas techniques ou météorologiques.