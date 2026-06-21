Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Les menottes pour un cambrioleur au centre commercial Auchan à Vélizy-Villacoublay

YVELINES


Publié le Dimanche 21 Juin 2026 à 09:56

Repéré par un agent de sécurité après avoir forcé une entrée du centre commercial Auchan de Vélizy-Villacoublay, un homme de 35 ans a été interpellé à l’intérieur du magasin dans la nuit de samedi à dimanche.



L'homme interpellé dans le magasin en pleine nuit a été placé en garde à vue pour vol par effraction - Illustration © Adobe Stock
L'homme interpellé dans le magasin en pleine nuit a été placé en garde à vue pour vol par effraction - Illustration © Adobe Stock
Vers 3 heures du matin, les policiers sont intervenus avenue de l’Europe à Vélizy-Villacoublay après l’appel d’un agent de sécurité signalant qu’un individu venait de forcer une porte d’accès du centre commercial Auchan.

À leur arrivée, les forfces de l'ordre ont effectivement constaté que l'entrée principale avait été fracturée. Des recherches ont alors été menées à l'intérieur de l'établissement.

« Défavorablement connu »

L'homme suspecté de l'effraction a finalement été retrouvé et interpellé dans le magasin. Âgé de 35 ans et domicilié à Clichy, il est défavorablement connu des services de police.

Les circonstances précises de cette intrusion et les intentions du mis en cause restent à déterminer dans le cadre de l'enquête.


Tags : Auchan, cambriolage, faits divers, police, Vélizy-Villacoublay, Yvelines


Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Les menottes pour un cambrioleur au centre commercial Auchan à Vélizy-Villacoublay

21/06/2026

Mantes-la-Jolie : un adolescent de 17 ans interpellé après un refus d’obtempérer

20/06/2026

Pollution à l'ozone : circulation différenciée et vitesse réduite en Île-de-France

19/06/2026

Rambouillet : un joueur compulsif mis en cause dans une série de dégradations de voitures

17/06/2026

Villennes-sur-Seine : frappé à coups de marteau à la tête après un « vieux différend »

15/06/2026

Quatre poubelles incendiées à Mantes-la-Jolie : deux jeunes interpellés

15/06/2026

Yvelines : des bidons d’essence et du matériel de siphonnage saisis dans leur voiture

15/06/2026

Trappes : un jeune de 19 ans interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

14/06/2026

Un perturbateur frappe un policier et tente d’en mordre un autre à Rambouillet

14/06/2026

Coupe du monde de football : les Bleus à suivre sur écran géant à Mantes-la-Jolie

12/06/2026

Poissy : deux faux policiers démasqués par les vrais suite à une tentative de vol par ruse

11/06/2026

Chatou : deux adolescents interpellés après un vol par effraction

11/06/2026

Coignières : il s’en prend aux rétroviseurs de voitures en stationnement

08/06/2026

Vaux-sur-Seine : il surprend un cambrioleur dans le salon de son habitation

07/06/2026

Sartrouville : il suit une retraitée et lui arrache ses colliers en or, un récidiviste condamné à la prison

05/06/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Sartrouville : une sexagénaire frappée et dépouillée de ses bijoux en pleine rue, un adolescent interpellé

Villennes-sur-Seine : frappé à coups de marteau à la tête après un « vieux différend »

Sartrouville : il suit une retraitée et lui arrache ses colliers en or, un récidiviste condamné à la prison

Poissy : deux faux policiers démasqués par les vrais suite à une tentative de vol par ruse

Un perturbateur frappe un policier et tente d’en mordre un autre à Rambouillet

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags