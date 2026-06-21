Les menottes pour un cambrioleur au centre commercial Auchan à Vélizy-Villacoublay

L'homme interpellé dans le magasin en pleine nuit a été placé en garde à vue pour vol par effraction - Illustration © Adobe Stock
Vers 3 heures du matin, les policiers sont intervenus avenue de l’Europe à Vélizy-Villacoublay après l’appel d’un agent de sécurité signalant qu’un individu venait de forcer une porte d’accès du centre commercial Auchan.
À leur arrivée, les forfces de l'ordre ont effectivement constaté que l'entrée principale avait été fracturée. Des recherches ont alors été menées à l'intérieur de l'établissement.
À leur arrivée, les forfces de l'ordre ont effectivement constaté que l'entrée principale avait été fracturée. Des recherches ont alors été menées à l'intérieur de l'établissement.
« Défavorablement connu »
L'homme suspecté de l'effraction a finalement été retrouvé et interpellé dans le magasin. Âgé de 35 ans et domicilié à Clichy, il est défavorablement connu des services de police.
Les circonstances précises de cette intrusion et les intentions du mis en cause restent à déterminer dans le cadre de l'enquête.
Les circonstances précises de cette intrusion et les intentions du mis en cause restent à déterminer dans le cadre de l'enquête.