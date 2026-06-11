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Poissy : deux faux policiers démasqués par les vrais suite à une tentative de vol par ruse


Publié le Jeudi 11 Juin 2026 à 12:37

Deux hommes de 51 et 23 ans ont été interpellés mercredi après-midi, rue des Ursulines à Poissy, après une tentative de vol par fausse qualité. Ils se faisaient passer pour des policiers...



Le comportement des deux faux policiers a attiré l'attention de leurs "collègues", les vrais - Illustration
Le comportement des deux faux policiers a attiré l'attention de leurs "collègues", les vrais - Illustration
Un propriétaire de camion avait stationné son véhicule sur une place de livraison, rue des Ursulines dans le centre-ville de Poissy, en prenant soin de laisser un mot sur le pare-brise avec ses coordonnées, au cas où son stationnement gênerait.

C’est ce numéro qui aurait été utilisé par un homme se présentant comme policier. Au téléphone, celui-ci aurait demandé au propriétaire d’effectuer des vérifications sur son camion. Peu après, deux individus sont arrivés sur place à bord d’un T-Max, en prétendant vouloir procéder à des contrôles liés à des « fichiers police ».

Une patrouille passe au bon moment

L’un des deux hommes aurait alors commencé à décrocher la plaque d’immatriculation du camion. Leur comportement a toutefois attiré l’attention d’une patrouille de police qui passait dans la rue au même moment.

Les fonctionnaires ont décidé de contrôler les deux individus. Jugés suspects, ils ont été interpellés. Les deux hommes, âgés de 51 et 23 ans, sont mis en cause dans cette affaire de vol par fausse qualité.



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