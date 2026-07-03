Magnanville : quatre hommes condamnés à 4 ans de prison après la violente agression d'un veilleur de nuit

Les investigations, menées immédiatement après les faits, ont mobilisé les enquêteurs sur plusieurs fronts. L'exploitation des images de vidéoprotection, les investigations de voisinage et surtout les constatations de la police technique et scientifique ont permis de faire avancer rapidement l'enquête.



Des empreintes et des traces biologiques relevées sur différents objets abandonnés dans la chambre, notamment des bonbonnes de protoxyde d'azote, ont conduit à l'identification formelle des quatre suspects.



Interpellés à leur domicile le mercredi 1er juillet avec le concours des effectifs de la BSI 78 et de la CDI 78, les quatre habitants de Mantes-la-Jolie, âgés de 21 à 28 ans et déjà connus des services de police, ont été placés en garde à vue. Les perquisitions réalisées à leur domicile n'ont toutefois rien permis de découvrir.