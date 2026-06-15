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Villennes-sur-Seine : frappé à coups de marteau à la tête après un « vieux différend »

YVELINES


Publié le Lundi 15 Juin 2026 à 11:09

Un homme de 45 ans a été blessé dimanche soir à Villennes-sur-Seine. Deux suspects, âgés de 29 et 30 ans, ont été interpellés après une agression sur fond de différend ancien.



Illustration © Adobe Stock
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Les faits se sont déroulés vers 20 heures rue de la Fontaine. La victime a contacté le 17 (police secours) pour signaler avoir reçu plusieurs coups de marteau à la tête. Sur place, les policiers ont en effet constaté des plaies légères mais nécessitant des points de suture.

Selon les premiers éléments, plusieurs individus seraient venus s’en prendre au quadragénaire à la suite d’un vieux contentieux. L’homme blessé, domicilié à Villennes-sur-Seine, a été transporté au centre hospitalier de Poissy.

Deux suspects retrouvés à Médan

Dans le même temps, un autre appel au 17 a permis aux policiers d’orienter leurs recherches. Un homme affirmait avoir frappé une personne avec un pied-de-biche du côté de Verneuil-sur-Seine, avant de se réfugier chez un ami à Médan.

Un équipage a été envoyé sur place. Les policiers ont rapidement confirmé que les deux hommes présents correspondaient aux auteurs présumés de l’agression. Ils ont été interpellés pour violences aggravées et placés en garde à vue.

Les suspects sont âgés de 30 ans, domicilié dans le Calvados, et de 29 ans, domicilié à Villennes-sur-Seine. Le second était déjà connu des services de police.




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