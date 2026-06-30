Yvelines : les cloches de l'église Saint-Vincent continueront de sonner au Mesnil-le-Roi

Les magistrats relèvent en outre que « l'interruption des sonneries civiles en 2008 et de 2017 à 2019, pendant des opérations de restauration de l'église Saint-Vincent et de son clocher, ne permet pas de regarder cet usage comme abandonné ».



Cette décision confirme ainsi que les cloches de l'église Saint-Vincent pourront continuer à sonner, aussi bien pour les célébrations religieuses que pour marquer le temps dans la commune des Yvelines, coincée entre la Seine et la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye.