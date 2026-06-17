Rambouillet : un joueur compulsif mis en cause dans une série de dégradations de voitures

Publié le Mercredi 17 Juin 2026 à 13:53

Après plusieurs années de dégradations visant des véhicules à Rambouillet, un homme de 32 ans a été identifié grâce à la vigilance d’une habitante et au travail des enquêteurs. Près de quinze plaintes avaient été déposées depuis 2023.