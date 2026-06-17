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Rambouillet : un joueur compulsif mis en cause dans une série de dégradations de voitures


Publié le Mercredi 17 Juin 2026 à 13:53

Après plusieurs années de dégradations visant des véhicules à Rambouillet, un homme de 32 ans a été identifié grâce à la vigilance d’une habitante et au travail des enquêteurs. Près de quinze plaintes avaient été déposées depuis 2023.



Illustration © Adobe Stock
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Depuis 2023, des dégradations répétées sur des véhicules stationnés empoisonnaient le quotidien des habitants d’une rue de Rambouillet. L’auteur présumé, un homme de 32 ans, a finalement été identifié puis interpellé par les policiers.

Les enquêteurs du commissariat avaient récemment mené des actions de sensibilisation auprès des riverains, constatant que plusieurs victimes n’avaient jamais déposé plainte. Ils les avaient notamment invités à composer immédiatement le 17 en cas de comportement suspect.

 

Vidéoprotection et séance photographique

Cette démarche s’est révélée payante. Le 3 juin dernier, une habitante a contacté la police après avoir surpris un individu en train de dégrader son véhicule et l’avoir mis en fuite. L’exploitation des images de vidéoprotection ainsi qu’une séance de reconnaissance photographique ont permis d’identifier le suspect, qui a ensuite été interpellé à son domicile.

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert 8,3 grammes de résine de cannabis, entraînant l’ouverture d’une procédure complémentaire pour usage de stupéfiants.

Quinze plaintes recensées depuis 2023

En audition, le mis en cause a reconnu une partie des faits. Il a expliqué aux enquêteurs qu’il passait ses journées et ses nuits à jouer à la console et qu’il sortait parfois « se défouler » en s’en prenant aux murs de son logement ou aux phares des véhicules lorsqu’il perdait ses parties.

Près de quinze plaintes pour des dégradations similaires avaient été enregistrées dans ce secteur depuis 2023. Âgé de 32 ans, le suspect s’est vu notifier une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour les faits de dégradations et d’usage de stupéfiants.



Mots clés : dégradations, enquête, faits divers, police, Rambouillet, Yvelines


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