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Quatre poubelles incendiées à Mantes-la-Jolie : deux jeunes interpellés

YVELINES


Publié le Lundi 15 Juin 2026 à 11:04



Quatre conteneurs ont été détruits par les flammes - Illustration © Adobe Stock
Quatre conteneurs ont été détruits par les flammes - Illustration © Adobe Stock
Quatre conteneurs à déchets ont été détruits par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, rue Jean-Mermoz, à Mantes-la-Jolie. Deux jeunes hommes ont été interpellés par la police municipale.

Le feu a été signalé peu après minuit, vers 0h42. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie de poubelles sur la voie publique. À leur arrivée, quatre conteneurs avaient été entièrement détruits par les flammes.

Deux suspects âgés de 16 et 18 ans

La police municipale a procédé à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie. Il s’agit d’un adolescent de 16 ans, domicilié à Mantes-la-Jolie, et d’un jeune homme de 18 ans, domicilié à Pont-Audemer, dans l’Eure.

Les deux suspects ont été remis aux forces de l’ordre pour la suite de la procédure.



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