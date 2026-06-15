Quatre poubelles incendiées à Mantes-la-Jolie : deux jeunes interpellés

Quatre conteneurs ont été détruits par les flammes - Illustration © Adobe Stock
Quatre conteneurs à déchets ont été détruits par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, rue Jean-Mermoz, à Mantes-la-Jolie. Deux jeunes hommes ont été interpellés par la police municipale.
Le feu a été signalé peu après minuit, vers 0h42. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie de poubelles sur la voie publique. À leur arrivée, quatre conteneurs avaient été entièrement détruits par les flammes.
Le feu a été signalé peu après minuit, vers 0h42. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie de poubelles sur la voie publique. À leur arrivée, quatre conteneurs avaient été entièrement détruits par les flammes.
Deux suspects âgés de 16 et 18 ans
La police municipale a procédé à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie. Il s’agit d’un adolescent de 16 ans, domicilié à Mantes-la-Jolie, et d’un jeune homme de 18 ans, domicilié à Pont-Audemer, dans l’Eure.
Les deux suspects ont été remis aux forces de l’ordre pour la suite de la procédure.
Les deux suspects ont été remis aux forces de l’ordre pour la suite de la procédure.