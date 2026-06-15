Quatre poubelles incendiées à Mantes-la-Jolie : deux jeunes interpellés

Quatre conteneurs à déchets ont été détruits par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, rue Jean-Mermoz, à Mantes-la-Jolie. Deux jeunes hommes ont été interpellés par la police municipale.



Le feu a été signalé peu après minuit, vers 0h42. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un incendie de poubelles sur la voie publique. À leur arrivée, quatre conteneurs avaient été entièrement détruits par les flammes.