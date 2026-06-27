Yvelines : quatre cambrioleurs interpellés en flagrant délit à Hardricourt et Maisons-Laffitte

Un peu plus tard, vers 1h45, une nouvelle intervention a conduit les forces de l’ordre à Maisons-Laffitte, rue Pierre-Curie. Une riveraine avait signalé au 17 des bruits de verre brisé provenant d’un pavillon.



À leur arrivée, les policiers ont surpris un homme quittant l’habitation avant qu’il ne tente de prendre la fuite. Le suspect, un adolescent de 16 ans, a été rapidement rattrapé puis interpellé. Lors de son contrôle, il était porteur de plusieurs bijoux dérobés dans le pavillon visité.



Les mis en cause dans ces deux affaires ont été placés à la disposition des enquêteurs chargés maintenant de déterminer les circonstances précises de ces deux cambriolages.