Yvelines : quatre cambrioleurs interpellés en flagrant délit à Hardricourt et Maisons-Laffitte

Après avoir été surpris en pleine action par l’occupante d’une maison, trois individus ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi à Hardricourt (Yvelines). Les faits se sont produits vers 23h45, rue Vincent.
Selon les premiers éléments, la propriétaire a alerté le 17 après avoir mis en fuite des individus qui venaient de s’introduire par effraction dans son domicile. Rapidement dépêchés sur place, les policiers sont parvenus à interpeller les trois suspects, âgés de 19, 20 et 25 ans. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat des Mureaux.
Selon les premiers éléments, la propriétaire a alerté le 17 après avoir mis en fuite des individus qui venaient de s’introduire par effraction dans son domicile. Rapidement dépêchés sur place, les policiers sont parvenus à interpeller les trois suspects, âgés de 19, 20 et 25 ans. Ils ont été placés en garde à vue au commissariat des Mureaux.
Un adolescent arrêté avec des bijoux volés
Un peu plus tard, vers 1h45, une nouvelle intervention a conduit les forces de l’ordre à Maisons-Laffitte, rue Pierre-Curie. Une riveraine avait signalé au 17 des bruits de verre brisé provenant d’un pavillon.
À leur arrivée, les policiers ont surpris un homme quittant l’habitation avant qu’il ne tente de prendre la fuite. Le suspect, un adolescent de 16 ans, a été rapidement rattrapé puis interpellé. Lors de son contrôle, il était porteur de plusieurs bijoux dérobés dans le pavillon visité.
Les mis en cause dans ces deux affaires ont été placés à la disposition des enquêteurs chargés maintenant de déterminer les circonstances précises de ces deux cambriolages.
À leur arrivée, les policiers ont surpris un homme quittant l’habitation avant qu’il ne tente de prendre la fuite. Le suspect, un adolescent de 16 ans, a été rapidement rattrapé puis interpellé. Lors de son contrôle, il était porteur de plusieurs bijoux dérobés dans le pavillon visité.
Les mis en cause dans ces deux affaires ont été placés à la disposition des enquêteurs chargés maintenant de déterminer les circonstances précises de ces deux cambriolages.