Vaux-sur-Seine : il surprend un cambrioleur dans le salon de son habitation

YVELINES

Publié le Dimanche 7 Juin 2026 à 09:37

Un adolescent de 17 ans a été placé en garde à vue pour vol par effraction. Il avait été surpris un peu plus tôt dans le salon de l’habitation par sa victime.



Un mineur de 17 ans a été interpellé samedi soir à Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines, après avoir été surpris à l’intérieur d’un logement de la rue du Général-de-Gaulle.



Un peu avant 21 heures, le jeune homme a été découvert dans le salon par le propriétaire des lieux, qui est parvenu à le neutraliser et retenir jusqu’à l’arrivée des policiers. Les forces de l’ordre dépêchées sur place ont procédé à son interpellation.



Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol par effraction.

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