Vaux-sur-Seine : il surprend un cambrioleur dans le salon de son habitation

Un mineur de 17 ans a été interpellé samedi soir à Vaux-sur-Seine, dans les Yvelines, après avoir été surpris à l’intérieur d’un logement de la rue du Général-de-Gaulle.
Un peu avant 21 heures, le jeune homme a été découvert dans le salon par le propriétaire des lieux, qui est parvenu à le neutraliser et retenir jusqu’à l’arrivée des policiers. Les forces de l’ordre dépêchées sur place ont procédé à son interpellation.
Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol par effraction.
Un peu avant 21 heures, le jeune homme a été découvert dans le salon par le propriétaire des lieux, qui est parvenu à le neutraliser et retenir jusqu’à l’arrivée des policiers. Les forces de l’ordre dépêchées sur place ont procédé à son interpellation.
Le jeune homme a été placé en garde à vue pour vol par effraction.