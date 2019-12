Conduite et alcool : la police mène une opération de sensibilisation avec distribution d’éthylotests à Rouen

A la faveur des fêtes de la fin d’année, une opération de prévention et de sensibilisation à la conduite sous l’emprise de l’alcool a été menée dans l’agglomération de Rouen (Seine-Maritime) ce mardi 24 décembre de 13h30 à 14h30 par les unités de sécurité routière de la Sécurité Publique. Elle a mobilisé onze policiers de la formation motocycliste urbaine et de la formation de circulation routière.



Ce contrôle routier préventif avec distribution d'éthylotests à usage unique et d'une plaquette d’information pour estimer son alcoolémie s’est déroulé au rond-point des Rouges Terres à Bois-Guillaume, et a permis de sensibiliser 110 conducteurs.



Des contrôles du même type seront mis en place mais ceux-là seront répressifs, prévient la direction départementale de la sécurité publique.