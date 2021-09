Collision entre une moto side-car et une voiture au Houlme, près de Rouen : trois blessés dont un grave

Une collision entre une moto side-car et un véhicule de tourisme a fait trois blessés, dont un blessé grave, à la mi-journée sur la D90 à la limite des communes du Houlme et de Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime).



L'accident s'est produit peu avant 12h30 dans des circonstances que l'enquête va devoir établir. A l'arrivée des secours, le pilote et la passagère d'une moto sidecar étaient au sol. Les sapeurs-pompiers. En raison de la gravité de leurs blessures, les sapeurs-pompiers ont sollicité l'intervention de deux équipes du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Les trois victimes ont été transportées au CHU, un en urgence absolue (un homme de 32ans) et deux en urgence relative (une femme de 24 ans et un homme de 24 ans).