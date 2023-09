Collision entre une moto et une voiture à Rouen : un homme en urgence absolue

Un accident de circulation entre un véhicule de tourisme et une moto s'est produit ce mercredi 20 septembre, peu avant 20h30, sur l'avenue de la Libération sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime).



Le bilan communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) fait état d'un homme de 40 ans, blessé grièvement. Il a été transporté, médicalisé par le SMUR de Rouen, vers le centre hospitalier universitaire Charles-Nicolle.



La police a procédé aux constatations d'usage et ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.



Six sapeurs-pompiers sont intervenus avec deux véhicules de secours routier.