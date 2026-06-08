Coignières : il s’en prend aux rétroviseurs de voitures en stationnement

Un homme a été interpellé dimanche, vers 17 heures, allée des Vignerons à Coignières, après avoir dégradé des rétroviseurs de véhicules en stationnement.



Alertés des faits, les policiers se sont immédiatement rendus dans le secteur. L’auteur présumé, un homme de 40 ans, a été interpellé pour dégradations volontaires de biens privés et placé en garde à vue.



