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Coignières : il s’en prend aux rétroviseurs de voitures en stationnement


Publié le Lundi 8 Juin 2026 à 10:12

Un homme de 40 ans a été interpellé dimanche en fin d’après-midi à Coignières, dans les Yvelines, après des dégradations commises sur plusieurs véhicules.



Illustration Pixabay
Illustration Pixabay
Un homme a été interpellé dimanche, vers 17 heures, allée des Vignerons à Coignières, après avoir dégradé des rétroviseurs de véhicules en stationnement.

Alertés des faits, les policiers se sont immédiatement rendus dans le secteur. L’auteur présumé, un homme de 40 ans, a été interpellé pour dégradations volontaires de biens privés et placé en garde à vue.

 



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