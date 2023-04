Cinq promeneurs isolés par la marée à la pointe du Hoc (Calvados)

Cinq promeneurs, isolés par la marée montante, ont été secourus ce samedi après-midi au niveau de la Pointe du Hoc, dans le Calvados.



Des moyens importants ont été engagés par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg, à savoir deux embarcations des sauveteurs en mer de Grandcamp-Maisy et l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale.



Les cinq personnes encerclées par les eaux ont été récupérées saines et sauves puis ramenées au port de Grandcamp-Maisy à bord du semi-rigide Jacky Hommet, arrivé le premier sur zone.



Une fois de retour à terre, les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers.