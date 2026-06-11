Chatou : deux adolescents interpellés après un vol par effraction

Deux suspects ont été repérés par les policiers alors qu'ils s'enfuyaient à travers champ - llustration
Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés mercredi matin à Chatou, dans les Yvelines, après le déclenchement d’une alarme de télésurveillance dans un pavillon.
La fuite des deux suspects a été rapidement stoppée. Vers 10h25, une société de télésurveillance a contacté les services de police après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon de la rue Rubens, à Chatou. Le signalement faisait état d’un possible vol par effraction, sans retour d’image exploitable par la caméra.
Sur place, une patrouille a repéré deux individus qui prenaient la fuite à travers des champs situés à proximité. Les policiers sont parvenus à les interpeller.
La fuite des deux suspects a été rapidement stoppée. Vers 10h25, une société de télésurveillance a contacté les services de police après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon de la rue Rubens, à Chatou. Le signalement faisait état d’un possible vol par effraction, sans retour d’image exploitable par la caméra.
Sur place, une patrouille a repéré deux individus qui prenaient la fuite à travers des champs situés à proximité. Les policiers sont parvenus à les interpeller.
Deux mineurs arrêtés
Les deux suspects sont âgés de 14 et 15 ans. Ils ont été conduits au commissariat afin d’être entendus sur les circonstances de cette intrusion présumée et sur leur éventuelle implication dans le vol par effraction.
Une enquête a été ouverte pour établir précisément le déroulement des faits et vérifier si des objets ont été dérobés dans le pavillon visé.
Une enquête a été ouverte pour établir précisément le déroulement des faits et vérifier si des objets ont été dérobés dans le pavillon visé.