Chatou : deux adolescents interpellés après un vol par effraction

Deux mineurs de 14 et 15 ans ont été arrêtés mercredi matin à Chatou, dans les Yvelines, après le déclenchement d’une alarme de télésurveillance dans un pavillon.



La fuite des deux suspects a été rapidement stoppée. Vers 10h25, une société de télésurveillance a contacté les services de police après le déclenchement d’une alarme dans un pavillon de la rue Rubens, à Chatou. Le signalement faisait état d’un possible vol par effraction, sans retour d’image exploitable par la caméra.



Sur place, une patrouille a repéré deux individus qui prenaient la fuite à travers des champs situés à proximité. Les policiers sont parvenus à les interpeller.