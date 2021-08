Chassé-croisé sur la route des vacances : plus de 1000 km de bouchons cumulés ce midi

Ce samedi 7 août est classé rouge au niveau national et noir en Rhône-Alpes Auvergne dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée est orange au niveau national et rouge sur l’Arc méditerranéen.



Ce week-end du 6 au 8 août correspond au second chassé-croisé entre les « juilletistes » et les « aoûtiens ».



Le pic de bouchons a été atteint vers midi avec 1052 km cumulés au niveau national.

« Cette situation est conforme aux prévisions », indique Bison Futé.



Les principales difficultés de circulation se concentrent sur les autoroutes de la moitié Sud du pays (en particulier sur l’A7, l’A8, l’A9 et l’A75). La situation reste également très chargée dans le quart Nord-Ouest de la France (en particulier sur les autoroutes A10 et A11).