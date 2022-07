Calvados : un homme de 19 ans victime d’une baignade mortelle à Ouistreham

Baignade mortelle pour un jeune homme de 19 ans aujourd’hui, samedi 2 juillet, a Ouistreham (Calvados). En début d’après-midi, le poste de secours central de la station balnéaire a signalé la disparition inquiétante d’un baigneur.



Sans attendre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg a engagé des moyens nautiques et aériens, dont l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76 basé près du Havre pour effectuer des recherches.



En lien avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) du Calvados, une ambulance des sapeurs-pompiers a été également mobilisée.



Afin de faciliter les opérations de recherches, la zone de baignade a été évacuée, précise la préfecture maritime.