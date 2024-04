Calvados : un pratiquant de moto-jet décède au large de Trouville

En quelques minutes, plusieurs embarcations ont été engagées, dont des canots de sauvetage de la SNSM de Trouville-Deauville.



La victime a finalement été récupérée par un semi-rigide et ramenée au ponton où elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR. Le massage cardiaque prodigué par les secours n’a pas permis de la réanimer. Son décès a été déclaré par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation