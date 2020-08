Bruit de détonation sur fond de dispute conjugale à Sotteville-lès-Rouen : un couple en garde à vue

Lors des vérifications, les policiers constatent que le conducteur, âgé de 21 ans et domicilié à Caudebec-lès-Elbeuf, est en état d'ivresse. La fouille de la Clio permet de découvrir une arme à feu dont on ignore la nature : elle appartiendrait à la jeune passagère, une Dieppoise de 20 ans, concubine du conducteur.



Le couple a été interpellé et placé en garde à vue. Lui pour violences volontaires et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, elle pour détention et transport d'arme.



L'audition des deux jeunes gens devrait permettre de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et dans quelle circonstance un coup de feu a été tiré.