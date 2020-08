Au Havre, un voleur identifié malgré son masque chirurgical : c’était un détenu en semi-liberté

Il était sur le point de recouvrer pleinement sa liberté, après avoir purgé sa peine au centre pénitentiaire du Havre, à Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime).



Un homme de 33 ans a replongé. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné, le mardi 25 août, à 36 mois de prison dont 30 mois ferme, par le tribunal judiciaire du Havre. Il a été reconnu coupable de cinq vols et d’une tentative de vol, des faits commis dans des commerces au Havre et à Harfleur, entre le 29 juin et le 17 août.