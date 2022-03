Au Havre, les policiers mettent en échec des cambrioleurs et interpellent un des deux

L’un des suspects est rattrapé et interpellé alors qu’il tente de se cacher dans le jardin de la propriété. Le second parvient a se hisser sur le toit d’un cabanon et à sauter d’environ 4 mètres de hauteur pour échapper aux policiers.



Une sacoche abandonnée dans leur fuite est récupérée : elle contient une unité centrale d’ordinateur, des parfums et un GPS.



L’homme interpellé est âgé de 28 ans, de nationalité algérienne il a déclaré être sans domicile fixe.