Au Havre, le funiculaire va rouvrir avec plus d'un mois de retard, en octobre

La remise en service du funiculaire du Havre qui devait avoir lieu à la rentrée de septembre est repoussée d'un mois. La décision a été annoncée aujourd'hui mardi par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. La cause ? Un retard est constaté dans la conduite du chantier de rénovation des cabines du funiculaire, « en raison d’un état d’usure des structures de cabines plus avancé qu’estimé au début du projet ».



Des travaux supplémentaires sont donc nécessaires pour y remédier.



En conséquence, la navette de substitution mise en place par LiA, la société de transport havraise, entre la ville basse et la ville haute est maintenue jusqu’à la remise en service du funiculaire, prévue en octobre prochain.