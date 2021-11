Au Havre, la façade d’un immeuble menace de s’effondrer boulevard de Graville

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont en cours d’intervention depuis la fin d’après-midi au Havre où la façade d’un immeuble menace de s’effondrer, boulevard de Graville.



Des fissures sont apparues sur la façade du bâtiment de deux étages. Des reconnaissances ont été effectuées par les secours afin de procéder à une « évaluation du risque ». Une équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement des sapeurs-pompiers a été engagée.



« Après reconnaissance et recherches approfondies, les fissures constatées sont minimes et datent d'une période ancienne », indique un officier du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) . Selon lui, « les secours ont fait face à une fausse alerte ».



Pour l’heure, le boulevard de Graville est fermé à la circulation et il est demandé d’éviter le secteur. 22 sapeurs-pompiers sont sur place avec 7 engins.



