Au Havre, ils volent deux voitures dans une propriété pour faire du rodéo en forêt de Montgeon

Un peu plus tard, vers 9h45, la police municipale est appelée à se rendre en forêt de Montgeon où un rodéo sauvage avec deux véhicules leur est signalé. Sur place, les agents municipaux (Asvp) parviennent à intercepter l’une des voitures signalées volées.



Le conducteur n’entend pas se laisser interpeller. Très vite il se montre virulent, voire violent avec les représentants de l’ordre dont deux sont blessés légèrement.



La police nationale est appelée en renfort et interpelle le mis en cause âgé de 20 ans, avenue Pierre-Mendès-France. Le jeune homme est alcoolisé (plus de 1,70 g dans le sang) et en possession d’un joint de cannabis



En fuite. le second individu, âgé de 18 ans, est intercepté rue des Sapins au volant de l’autre véhicule volé. Lors de la palpation de sécurité, une montre dérobée dans l’habitation sera découverte sur lui.