Armada de Rouen du 8 au 18 juin : le dispositif de sécurité dévoilé par le préfet de Seine-Maritime

A quelques heures du lancement offficiel de la 8e édition de l'Armada, à Rouen, le préfet de la Seine-Maritime, Jean-Benoît Albertini, a dévoilé, ce mercredi matin, le dispositif de sécurité qui sera déployé pendant dix jours. Il s'agit d'assurer la protection des participants (7 000 marins de trente nationalités) et des six millions de visiteurs attendus sur les quais de la capitale normande. Au total, 45 grands voiliers sont attendus ainsi que des navires militaires.



Voyons de plus près les moyens mobilisés pour cet événement exceptionnel.



Un dispositif de sécurité imposant :

Chaque jour, pas moins de 430 policiers sont présents, parmi lesquels 210 appartiennent à l'Unité de force mobile (UFM). Ils veilleront à la tranquillité des lieux et à la sécurité du public. De plus, 35 gendarmes seront affectés quotidiennement au site de Rouen, mais ce nombre augmentera considérablement pour la Grande Parade du 18 juin, avec plus de 900 gendarmes mobilisés pour encadrer l'événement.



La détection d'explosifs et la sécurité civile :

La lutte contre les risques d'attentats est une priorité lors de l'Armada. C'est pourquoi 12 démineurs de la sécurité civile seront déployés, dont 8 sont spécialisés en plongée sous-marine pour mener des opérations de détection et d'intervention si nécessaire. Ils seront accompagnés de 3 équipes cynotechniques qui utilisent des chiens spécialement formés à la détection des explosifs.



Les pompiers prêts à intervenir :

La sécurité incendie et les secours d'urgence sur terre et sur l'eau seront assurés par une équipe de 250 sapeurs-pompiers mobilisés pour l'Armada.