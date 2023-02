Appel à témoin : la femme de 57 ans disparue retrouvée annonce la gendarmerie du Calvados

La gendarmerie du Calvados a levé l'appel à témoins qu'elle avait lancé sur les réseaux sociaux dans le cadre de la disparition inquiétante d'une femme de 57 ans. Cette dernière n'avait plus donné de nouvelles depuis son départ de son domicile dans l’après-midi du mercredi 15 février.



Elle avait été aperçue pour la dernière fois le mercredi 15 février à 16h30 dans la commune de Cambremer.



La quinquagénaire a été retrouvée, précise sans plus de précisions la gendarmerie qui demande de ne plus diffuser la photo et les informations personnelles concernant cette dame.