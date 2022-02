Accident sur la RN28 en Seine-Maritime : trois victimes, dont une piégée dans sa voiture

Une collision impliquant deux véhicules est survenue ce jeudi 4 févriers vers 11h30, sur la RN28 entre Rouen et Bihorel en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes, dont une piégée dans sa voiture. Elle a été désincarcérée et prise en charge par les secours qui sont toujours sur place.



La circulation a été réduite sur une voie le temps de l’intervention qui a mobilisé 16 sapeurs-pompiers avec 5 engins.



Plus d’informations à venir