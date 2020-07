Accident mortel sur une route de l’Eure cette nuit : la voiture a percuté un poteau électrique

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances et la cause de l’accident qui a, par ailleurs, privé 330 abonnés d’électricité pendant environ deux heures, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Ce nouveau décès porte a 12 personnes qui ont trouvé la mort sur les routes de l’Eure depuis le début de l’année.