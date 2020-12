Accident mortel de la rocade de Rouelles, au Havre : le conducteur avait plus de 2,50 g d'alcool dans le sang

Choqué et souffrant de douleurs, le conducteur de la Peugeot, âgé de 34 ans, avait été transporté pour des examens aux urgences du centre hospitalier Jacques-Monod, à Montivilliers.



Dès sa sortie de l'hôpital, l'automobiliste a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur lui a révélé qu'il avait un taux de plus de 2,50 grammes par litre de sang. Le mis en cause, domicilié à Sainte-Adresse, a été déféré devant un magistrat du parquet du Havre qui lui a notifié son placement en détention provisoire jusqu'à son jugement, prévu le 15 janvier 2021.