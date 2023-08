Accident du travail : un ouvrier dans un état critique après une lourde chute dans un magasin à Rouen

Selon les premières constatations, cet employé de la société "Rouen dépannage service" a chuté lourdement au sol. Il a été découvert, inconscient, dans les escaliers. En arrêt cardiorespiratoire, et présentant des fractures aux poignets et au visage, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SMUR.



La victime, âgée de 40 ans et domiciliée à Sotteville-lès-Rouen, a été transportée dans un état critique au centre hospitalier universitaire (CHU) où il a été admis en réanimation.



L'inspection du travail a été saisie et a ouvert également de son côté une enquête.