Accident de poids lourd en Seine-Maritime : 300 litres de gasoil se répandent sur la route

La circulation a été perturbée ce mardi 26 janvier vers 10 heures, route de Caudebec à Maulévrier-Sainte-Gertrude, en Seine-Maritime.



En cause, un accident impliquant un poids lourd de 38 tonnes transportant des palettes, dont le conducteur a perdu le contrôle. En percutant le rail de sécurité, le réservoir du camion a été arraché et une partie de son contenu, soit 300 litres de gasoil, s’est répandu sur la chaussée sur environ 200 mètres, relate l’officier de garde du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Le conducteur s’en est sorti indemne : il a néanmoins été examiné sur place par les secours.



Les services de la voirie ont procédé au nettoyage de la route qui n’a pas été coupée.