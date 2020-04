Accident de poids lourd dans l’Eure : l’A13 coupée ce matin en direction de Paris

L’autoroute A13 a été coupée à la circulation très tôt ce mercredi matin dans le sens Caen - Paris, dans l’Eure. Un accident impliquant un poids lourd transportant des vaches s’est produit, vers 2h30, au kilomètre 83 au niveau de la commune de Saint-Julien-de-la-Liègue (Prés de Gaillon). Les secours et des équipes d'intervention de l’autoroute sont intervenues rapidement.



Selon les premiers éléments recueillis par la gendarmerie, le conducteur du camion tractant une remorque a perdu le contrôle de l'ensemble routier. La remorque transportant 36 bovins s'est couchée sur les voies de circulation.



Un des bovins a été tué dans l'accident et un deuxième, compte tenu de son état, a dû être abattu sur place, en présence d'un vétérinaire des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-Maritime.



Le chauffeur n'a pas été blessé.



Les usagers sont invités à la prudence et à suivre les indications du gestionnaire, la SAPN : la sortie est obligatoire au niveau de l'échangeur A13/A154, suivre la sortie N°1 (Val de Reuil) pour rejoindre la D6015 en direction de Vernon puis l'A13 à la hauteur du diffuseur N°17 (Gaillon).



L'enquête a été confiée aux gendarmes du peloton motorisé (PMO) de Gaillon.