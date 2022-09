Accident de la circulation entre deux voitures ce soir au Havre : deux blessés, dont un grave

Deux véhicules de tourisme sont entrés en collision ce vendredi soir sur le boulevard de Leningrad (N282), au Havre (Seine-Maritime). Les secours ont été appelés peu avant 20 heures. Surplace, ils ont dénombré trois victimes : un blessé grave, un blessé léger et un indemne.



Le blessé grave a été pris en charge et médicalisé par une équipe du SMUR du Havre. Il devrait être transporté, en urgence absolue, à l'hôpital Jacques-Monod de Montivilliers.



Le boulevard de Leningrad a été coupé à la circulation. Une enquête a été ouverte par la police afin d'établir les circonstances de l'accident.



L'intervention a mobilisé neuf sapeurs-pompiers et trois engins.