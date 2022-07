A l'agonie chez lui, à Rouen, depuis plusieurs jours, un homme de 68 ans sauvé par les policiers

Sur place, les policiers n’obtiennent aucune réponse à l’interphone. Ils montent jusqu’à l’appartement et sonnent à la porte. Toujours pas de réponse malgré leur insistance.



Des habitants de l’immeuble confirment ne pas vu avoir vu leur voisin depuis plusieurs jours. Les policiers décident alors de passer par le balcon pour accéder à une fenêtre dont le volet est baissé. Il soulève ce dernier, poussent la fenêtre, pénètrent dans l’appartement et découvrent un homme au sol qui semble agoniser et présente de sérieuses difficultés pour respirer.