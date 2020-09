A Sainte-Adresse, trois roulottiers interpellés en flagrant délit par les policiers du Havre

Dans le même temps, trois individus cette fois sont signalés en train de fouiller un Kangoo Renault, mais ils prennent la fuite à la vue des policiers en se débarrassant d’objets volés.



Le signalement des suspects permet à la brigade anticriminalité (BAC) de les retrouver et de les interpeller. Il s’agit de trois havrais âgés de 15, 19 et 20 ans, bien connus des services de police.



Lors des constatations, il s’avère que trois voitures ont été fracturées et fouillées dans le même secteur. En garde à vue, l’un des trois suspects (le plus âgé) reconnaît les vols à la roulotte, tandis que les autres nient les faits.