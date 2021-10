A Rouen, un couple agressé violemment par trois inconnus, place de la Cathédrale

Le signalement des deux hommes et de la femme a été diffusé immédiatement à toutes les patrouilles de police. Et vers 5 heures, un équipage de Police secours a repéré, place Saint-Marc, trois personnes dont les signalements correspondaient à celles recherchées. Elles ont été interpellées et placées en garde à vue pour violences volontaires aggravées et tentative de vol.



Il s'agit de deux hommes âgés de 21 et 22 ans domiciliés à Maromme et d'une femme de 21 ans, originaire de Hénouville.



Le plus âgé était alcoolisé.



L'enquête a été confiée au groupe d'appui judiciaire de Rouen.