À Rouen, il reconnaît son vélo dérobé lors d’un cambriolage : un suspect en garde à vue

Le propriétaire s’est empressé de prévenir Police secours et un équipage de la brigade anticriminalité en surveillance dans le secteur a rappliqué. Les policiers en civil ont alors monté une discrète planque à proximité et ont attendu patiemment que quelqu’un vienne récupérer le vélo.



De fait, un peu plus tard, un individu s’est détaché d’un groupe de sans domicile fixe et s’est approché du vélo pour regarder dans un sac accroché au guidon. Les policiers ont bondi et interpellé le suspect, un SDF de 37 ans.



Interrogé, l’homme a d’abord affirmé que la bicyclette était à lui, puis a déclaré ensuite l’avoir trouvée dans une maison abandonnée. Il a été placé en garde à vue pour recel de vol.