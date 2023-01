A Louviers, un cambrioleur mis en fuite par sa victime, réveillée en pleine nuit

Rapidement sur place, un équipage de police secours du commissariat de Val-de-Reuil a tout aussi rapidement retrouvé le suspect et l'a interpellé. Il s’agit d’un homme de 29 ans, domicilié dans une commune proche d'Evreux.



Lors de son audition en garde à vue, l’homme a reconnu les faits. Il a déclaré aux enquêteurs qu’il pensait que la propriété était abandonnée et qu’il pouvait récupérer du matériel pour terminer les travaux dans sa maison en cours de rénovation.



Le mis en cause a été laissé libre, mais est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Évreux, a une audience qui aura lieu en octobre prochain.