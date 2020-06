300 foyers privés de gaz après l’arrachement d’une conduite à Saint-Étienne-du-Rouvray

Trois-cents foyers sont privés de gaz jusqu’à demain matin (samedi) à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, à cause d’une fuite de gaz.



Une conduite de moyenne pression a été arrachée accidentellement par un engin de chantier, une raboteuse, chemin du Bic-Auber.



L’incident s’est produit ce vendredi vers 15h30. Les sapeurs-pompiers ont établi un périmètre de sécurité de 100 mètres nécessitant l’évacuation de six pavillons, dans le cadre de la procédure « gaz renforcée ».



Une lance à incendie a été déployée en protection et le chemin a été fermé à la circulation le temps de l’intervention qui a duré deux heures et mobilisé 13 sapeurs-pompiers et trois engins.



La fuite a été stoppée par les techniciens de GrDF, qui vont procéder à la remise en état de l’installation.