19 800 cartouches de cigarettes de contrebande découvertes dans un camion venant de Belgique

Lors d’un contrôle des douaniers de Calais Littoral, mardi 17 décembre, un chargement de près de 4 tonnes de cigarettes de contrebande a été découvert dans un camion en provenance de Belgique.



Les documents présentés par le chauffeur indiquaient une livraison de matériel industriel. L’inspection de la remorque a permis de découvrir 22 palettes filmées, contenant des cartons de cartouches de cigarettes de la marque britannique Richmond, dépourvues de vignettes fiscales.



« Après plusieurs heures de manutention, le dénombrement complet des palettes a permis de comptabiliser plus de 500 cartons remplis de cartouches de cigarettes contenant un total de 19 800 cartouches de cigarettes pour un poids total de 3 960 kg de cigarettes », relatent les autorités douanières.



« La France ne sera ni un pays de trafic, ni un pays de transit pour le tabac de contrebande qui alimente l’économie souterraine et sape les politiques de santé publique », a déclaré Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a tenu à féliciter les agents des douanes à l’origine de cette saisie.