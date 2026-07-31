Yvelines : un homme de 24 ans écroué pour proxénétisme aggravé aux Essarts-le-Roi

Les recherches confirment les soupçons tout en révélant que l'activité avait cessé depuis plusieurs mois. Le suspect était alors placé sous bracelet électronique dans le cadre d'une autre procédure, liée à des faits de vol aggravé.



Interpellé et placé en garde à vue le 29 juillet 2026, l'homme de 24 ans a d'abord contesté être un proxénète, affirmant avoir simplement rendu service aux victimes en échange d'une faible rémunération.



Confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, il a finalement reconnu avoir facilité l'activité de prostitution de trois victimes. Il a notamment admis avoir publié des annonces sur le site Sexemodel, loué des hébergements, mis son téléphone portable à leur disposition et assuré leurs déplacements vers des rendez-vous dans plusieurs départements d'Île-de-France, en attendant dans son véhicule pendant qu'elles se prostituaient.