Yvelines : un homme de 24 ans écroué pour proxénétisme aggravé aux Essarts-le-Roi

L'enquête débute à la suite d'un signalement transmis via la plateforme Pharos à la Brigade de répression du proxénétisme (BRP) de la DRPJ de Paris. Les investigations visent un réseau de prostitution à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), organisé autour d'un homme présenté comme le proxénète et d'une prostituée chargée de recruter d'autres femmes et de gérer les rendez-vous.
Les enquêteurs établissent rapidement que le principal mis en cause réside aux Essarts-le-Roi, dans les Yvelines. Le dossier est alors confié à la Division de la criminalité territoriale (DCT) des Yvelines, qui poursuit les investigations.
Les enquêteurs établissent rapidement que le principal mis en cause réside aux Essarts-le-Roi, dans les Yvelines. Le dossier est alors confié à la Division de la criminalité territoriale (DCT) des Yvelines, qui poursuit les investigations.
Trois victimes identifiées
Les recherches confirment les soupçons tout en révélant que l'activité avait cessé depuis plusieurs mois. Le suspect était alors placé sous bracelet électronique dans le cadre d'une autre procédure, liée à des faits de vol aggravé.
Interpellé et placé en garde à vue le 29 juillet 2026, l'homme de 24 ans a d'abord contesté être un proxénète, affirmant avoir simplement rendu service aux victimes en échange d'une faible rémunération.
Confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, il a finalement reconnu avoir facilité l'activité de prostitution de trois victimes. Il a notamment admis avoir publié des annonces sur le site Sexemodel, loué des hébergements, mis son téléphone portable à leur disposition et assuré leurs déplacements vers des rendez-vous dans plusieurs départements d'Île-de-France, en attendant dans son véhicule pendant qu'elles se prostituaient.
Interpellé et placé en garde à vue le 29 juillet 2026, l'homme de 24 ans a d'abord contesté être un proxénète, affirmant avoir simplement rendu service aux victimes en échange d'une faible rémunération.
Confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, il a finalement reconnu avoir facilité l'activité de prostitution de trois victimes. Il a notamment admis avoir publié des annonces sur le site Sexemodel, loué des hébergements, mis son téléphone portable à leur disposition et assuré leurs déplacements vers des rendez-vous dans plusieurs départements d'Île-de-France, en attendant dans son véhicule pendant qu'elles se prostituaient.
Détention provisoire en attendant son procès
Déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles à l'issue de sa garde à vue, le mis en cause a été présenté en comparution immédiate. L'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2026. Dans l'attente de son procès, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.
Le mis en cause, âgé de 24 ans et domicilié aux Essarts-le-Roi, est déjà connu des services de police.
Le mis en cause, âgé de 24 ans et domicilié aux Essarts-le-Roi, est déjà connu des services de police.
A SAVOIR
Le proxénétisme aggravé est passible de dix ans d'emprisonnement et de 1,5 million d'euros d'amende, notamment lorsqu'il concerne plusieurs victimes ou qu'il s'appuie sur la diffusion d'annonces en ligne.
Le proxénétisme aggravé est passible de dix ans d'emprisonnement et de 1,5 million d'euros d'amende, notamment lorsqu'il concerne plusieurs victimes ou qu'il s'appuie sur la diffusion d'annonces en ligne.