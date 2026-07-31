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Tentative de cambriolage au Mesnil-le-Roi : interpellé après avoir dégradé la vitrine d’une boulangerie


Publié le Vendredi 31 Juillet 2026 à 10:01

Un homme de 27 ans a été arrêté tôt ce vendredi matin après une tentative d’effraction dans un commerce de l’avenue de Poissy.



Le suspect a été interpellé par une patrouille de policiers - Illustration
Le suspect a été interpellé par une patrouille de policiers - Illustration
Un riverain a signalé, ce matin vers 5 heures, un individu qui tentait de pénétrer dans une boulangerie du Mesnil-le-Roi. La vitre du commerce avait été dégradée.

Grâce au signalement précis du suspect, qui portait une veste orange, les policiers ont rapidement repéré l’homme à proximité.

L’individu, âgé de 27 ans, a été interpellé par un équipage de police-secours. Il est soupçonné d’être l’auteur de la tentative d’effraction.


Tags : enquête, faits divers, Mesnil-le-Roi, police, tentative de cambriolage, Yvelines

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