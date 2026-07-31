Tentative de cambriolage au Mesnil-le-Roi : interpellé après avoir dégradé la vitrine d’une boulangerie

Un riverain a signalé, ce matin vers 5 heures, un individu qui tentait de pénétrer dans une boulangerie du Mesnil-le-Roi. La vitre du commerce avait été dégradée.



Grâce au signalement précis du suspect, qui portait une veste orange, les policiers ont rapidement repéré l’homme à proximité.



L’individu, âgé de 27 ans, a été interpellé par un équipage de police-secours. Il est soupçonné d’être l’auteur de la tentative d’effraction.