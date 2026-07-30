Yvelines : trois cambrioleurs surpris en flagrant délit dans un pavillon ​à Carrières-sous-Poissy

Des mouvements suspects ont été signalés hier mercredi vers 23h45 dans un pavillon de l’île de la Dérivation, avenue de la Gaule, à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Le témoin avait notamment aperçu des faisceaux lunmineux provenant de lampes torches à l’intérieur de l’habitation.



Les policiers se sont rendus sur place et ont pénétré dans la maison, où ils ont surpris trois individus âgés de 27, 33 et 37 ans. Tous ont été interpellés.