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Yvelines : trois cambrioleurs surpris en flagrant délit dans un pavillon ​à Carrières-sous-Poissy


Publié le Jeudi 30 Juillet 2026 à 09:55

Alertés par un témoin signalant la présence de lampes torches dans une maison, les policiers ont interpellé trois hommes en pleine nuit. Des bijoux et des outils ont été retrouvés sur eux.



Leds faisceaux lumineux ont attiré l'attention d'un voisin qui a appelé la police - Illustration
Leds faisceaux lumineux ont attiré l'attention d'un voisin qui a appelé la police - Illustration
Des mouvements suspects ont été signalés hier mercredi vers 23h45 dans un pavillon de l’île de la Dérivation, avenue de la Gaule, à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). Le témoin avait notamment aperçu des faisceaux lunmineux provenant de lampes torches à l’intérieur de l’habitation.

Les policiers se sont rendus sur place et ont pénétré dans la maison, où ils ont surpris trois individus âgés de 27, 33 et 37 ans. Tous ont été interpellés.

​Des bijoux, un marteau et un burin saisis

Lors du contrôle, les fonctionnaires ont découvert sur les suspects des bijoux ainsi qu’un marteau et un burin. Ces outils auraient servi à forcer la porte du pavillon.

Les trois suspects ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.



Tags : cambriolage, Carrières-sous-Poissy, enquête, faits divers, police, Yvelines

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