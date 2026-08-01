Yvelines : deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un cambriolage à Bougival

Les recherches ont permis d’établir qu’ils étaient impliqués dans un vol par effraction perpétré un peu plus tôt dans la journée. Les deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête.



Âgés de 16 ans, ils sont tous deux connus des services de police et figurent au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ). L’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances du cambriolage et leur éventuelle implication dans d’autres faits.