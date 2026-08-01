Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité
InfoNormandie | L'actualité en temps réel
Facebook
Instagram
Twitter
Newsletter

Yvelines : deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un cambriolage à Bougival


Publié le Samedi 1 Août 2026 à 10:09

Deux adolescents âgés de 16 ans ont été interpellés vendredi après-midi à Bougival, quelques instants après un vol par effraction commis dans la commune.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue - illustration DGPN
Les deux suspects ont été placés en garde à vue - illustration DGPN
Alertée vers 16 h 15 par une habitante signalant la présence de deux individus au comportement suspect rue du Capitaine-Thuilleaux, la police a rapidement engagé des effectifs de la brigade anticriminalité (BAC) sur le secteur. Les deux jeunes ont été contrôlés puis soumis à des vérifications.

Connus de la police

Les recherches ont permis d’établir qu’ils étaient impliqués dans un vol par effraction perpétré un peu plus tôt dans la journée. Les deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête.

Âgés de 16 ans, ils sont tous deux connus des services de police et figurent au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ). L’enquête se poursuit afin de préciser les circonstances du cambriolage et leur éventuelle implication dans d’autres faits.


Tags : cambriolage, enquête, faits divers, police, Yvelines

Vous pouvez réagir à cet article
Suivre Infonormandie sur WhatsApp
Vous consultez régulièrement InfoNormandie ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour retrouver plus facilement nos articles dans les résultats d’actualité.
Ajouter InfoNormandie
Plus de prévisions: oneweather.org
L'info en continu

Yvelines : deux adolescents en garde à vue, soupçonnés d’un cambriolage à Bougival

01/08/2026

Yvelines : un homme de 24 ans écroué pour proxénétisme aggravé aux Essarts-le-Roi

31/07/2026

Tentative de cambriolage au Mesnil-le-Roi : interpellé après avoir dégradé la vitrine d’une boulangerie

31/07/2026

La Celle-Saint-Cloud : un homme reconnaît avoir provoqué un feu de broussailles avec un mégot

30/07/2026

Yvelines : trois cambrioleurs surpris en flagrant délit dans un pavillon ​à Carrières-sous-Poissy

30/07/2026

Yvelines : deux voleurs de voiture surpris en "flag" en pleine nuit à Mézières-sur-Seine

29/07/2026

Poissy : blessé de trois coups de couteau au crâne lors d’une rixe

29/07/2026

Yvelines : un cambrioleur rattrapé à la gare après une course-poursuite à Houilles

28/07/2026

Mantes-la-Jolie : un pilote de quad interpellé après un refus d’obtempérer lors d’un rodéo urbain

26/07/2026

Yvelines : cinq cambrioleurs présumés interpellés après un vol par effraction à Limay

26/07/2026

Mantes-la-Jolie : il menace une conductrice avec un marteau après un différend routier

26/07/2026

Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

24/07/2026

Trappes : il frappe un policier en tentant de fuir lors d’un contrôle

24/07/2026

Bougival : deux cambrioleurs interpellés en flagrant délit et condamnés à de la prison ferme

23/07/2026

Mantes-la-Jolie. Après le drame en centre-ville, la municipalité appelle au calme et à la responsabilité

23/07/2026
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Château de Versailles : un agent de sécurité frappé par un touriste dans la file d’attente

Yvelines : quatre adolescents soupçonnés d'un cambriolage chez des vacanciers arrêtés à Buc

Saint-Germain-en-Laye : blessé à la gorge d’un coup de couteau, un homme hospitalisé

Yvelines : deux voleurs de voiture surpris en "flag" en pleine nuit à Mézières-sur-Seine

Mantes-la-Ville : huit ans de prison pour l'agresseur sexuel d’une jeune femme près de la gare

Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags