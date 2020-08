Yvelines : prétextant vendre des masques, ils dérobent pour 15 000€ de bijoux chez l’octogénaire

Une femme de 88 ans s’est fait dérober ses bijoux par deux individus qui ont profité de sa vulnérabilité pour s’introduire dans son domicile rue Eugène Freyssinet à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



L’octogénaire s’est rendu compte du vol seulement hier, vendredi, en fin de journée, et a déposé plainte aussitôt au commissariat de Conflans. Elle a confié aux enquêteurs que deux jours plus tôt (mercredi) un inconnu avait sonné à sa porte en début d’après-midi, prétextant vouloir lui vendre des masques de protection pour la Covid.



Un ou plusieurs d’individus en ont profité pour s’introduire dans l’habitation par la fenêtre de sa chambre. Ils ont emporté un coffre fort non scellé contenant 15 000€ de bijoux, selon les déclarations de la victime.



Une enquête pour vol par ruse a été ouverte.