Yvelines. Un bus dérobé à Mantes-la-Jolie suivi à la trace dans quatre départements !

Géolocalisé en temps réel, le véhicule a été signalé dans pas moins de quatre départements de la petite et grande couronne parisienne, avant d’être repéré à hauteur de l’A86.



Lancés à sa poursuite, les policiers des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne sont parvenus à l’intercepter en douceur au niveau de la sortie « Versailles Satory » sur la N12, un peu après 12 heures



Le conducteur qui ne serait pas titulaire du permis a été interpellé pour recel de véhicule volé et placé en garde à vue au commissariat de Versailles.



Quant au bus, il a été récupéré par son propriétaire et ramené dans son dépôt à Mantes-la-Jolie.