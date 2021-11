Yvelines. Il tente d'échapper à un contrôle de police au volant d'une voiture volée, aux Mureaux

Un jeune des Mureaux (Yvelines) a été interpellé pour recel de vol de véhicule et refus d'obtempérer. Le mis en cause, âgé de 18 ans, a été aperçu par un témoin, samedi matin, en train de rôder, capuche sur la tête, autour d'une Renault Twingo garée dans un parking, allée Frédéric-Chopin, dans le quartier des Musiciens aux Mureaux.



Prévenus des faits, et disposant de l'immatriculation du véhicule et du signalement du suspect, les policiers ont rapidement établi que la Twingo avait été signalée volée dans le courant de la nuit.